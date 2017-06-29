Karadeniz ekibi, Abdulkerim Bardakçı ve Oğuz Gürbulak ile sözleşme imzaladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Konyaspor'dan Abdulkerim Bardakçı ile Konya Anadolu Selçukspor'dan Oğuz Gürbulak'ı kadrosuna kattı.



Kulüp Başkan Yardımcısı Rüştü Araboğlu, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, yerli transferlere devam ettiklerini söyledi.



İzledikleri ve beğendikleri oyuncuları almak için çalıştıklarını aktaran Araboğlu, "Abdulkerim Bardakçı geçen sezonun ikinci döneminde bizde forma giymişti. Kendisi ile tekrar anlaştık ve Konyaspor'dan 1 yıl daha kiraladık. Oğuz Gürbulak ise takip ettiğimiz ve beğendiğimiz bir oyuncuydu. Onu da 2 yıllığına kadromuza kattığımız için mutluyuz." dedi.



Genç futbolcu Abdulkerim Bardakçı da yeniden Samsunspor ile anlaşmaktan mutlu olduğunu, gelecek sezon Süper Lig'e çıkmak için çalışacaklarını kaydetti.



Tecrübeli oyuncu Oğuz Gürbulak ise Samsunspor gibi büyük camiaya geldiği için sevinçli olduğunu dile getirdi.



Konuşmaların ardından futbolcular resmi sözleşmeyi imzaladı.