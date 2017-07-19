Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Çin'de Schalke 04 ekibiyle oynayacakları hazırlık maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

Global marka yönetimi açısından Malezya, Endonezya, Çin, Kazakistan ve Orta Doğu'da çalışmalar yapacaklarını ve Şanghay'da da bir ofis açacaklarını söyledi.

Fikret Orman'ın açıklamaları şöyle;



"Bundan önceki yayın politikasında Türkiye liginin yurt dışında gösterilmemesi büyük engel teşkil ediyor. Avrupa'nın belli 5 büyük ligi Uzak Doğu'da, Amerika'da izlenmesini dikkate alarak maç saatlerini ayarlıyor. Bu izlenme oranlarıyla birlikte kulüplerin gelirleri, değerleri taraftar sayıları artıyor.



Mesela Real Madrid ve Barcelona El Clasico'yu Miami'de oynayacak. Bizim de bu gibi organizasyonları desteklememiz gerekiyor.



Biz bu vizyonda hareket ediyoruz. Erdal Torunoğlu ile berabere Şanghay'daydık. Çeşitli görüşmeler yaptık. Bugün de buraya geldik. Maçtan sonra ülkemize döneceğiz. Burada biz ofis açacağız. Global marka yönetimi açısında Malezya, Endonezya, Çin, Kazakistan ve Orta Doğu tarafı bunlara yönelik daha fazla çalışma içerisinde olacağız. Benim yönetimimde sonuçları görebiliriz inşallah. Göremezsek de bizden sonraki yönetimler faydasını görecektir.



Bugün basında da gördüm. İşin açıkçası hep negatif tarafını anlatmışınız. Buraya ilk gelen Türk takımıyız. Buna pozitif tarafından yaklaşmanız gerekirken, siz takım kuyrukta bekledi, eziyet çekti gibi haberler yapıyorsunuz.



Forma satılması lazım bu da potansiyelle olabilir. Yanımızdaki otelde Arsenal kalıyor. Bir çok Arsenal taraftarı Çin vatandaşı vardı. Hepsinde de lisanslı forma bulunuyordu. Potansiyeli yaratmak gerekiyor. Bunu yavaş yavaş büyütmek istiyoruz. Potansiyel oluştuktan sonra olur. Bu sene yatırım senemiz. Biz buraya para harcayarak geliyoruz. Burada Manchester United'ın çok fazla taraftarı bulunuyor. Çünkü onlar 2000'de başlamışlar. City 2004'de başlamış. Milan burada. Bayern Münih ile Arsenal maç yapacaklar. Dortmund burada. Chelsea burada. Bütün bu kulüpler çok eskilerden beri burada. İnter de Singapur'da.



Bütün büyük kulüpler bu stratejide. Artık Beşiktaş da burada. Bir sezonda 55 maç yapmaya nasıl alıştıysak uzun uçuşlar yapıp maç yapmaya da alışacağız.



En büyük hedefimiz dünya kulübü olma yolunda 100 milyon taraftarın üstüne çıkmak istiyoruz. İlk geldiğimizde stadımızı yapmamızı hayal gibi görüyorlardı, şimdi bunu da hayal gibi görüyorlar ama 5 sene sonra bu da olabilir."

