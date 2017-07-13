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Şanlıurfaspor'un 'şike' iddiası

Şanlıurfaspor Başkanı Yetim, "TFF tarafından verilecek karar ile mağduriyetimizin giderileceği ve tekrar TFF 1. Lig'de, hak ettiğimiz ligde müsabakalara devam edeceğimiz konusunda inancımız tamdır." açıklamasında bulundu.

Şanlıurfaspor'un 'şike' iddiası

Şanlıurfaspor Kulübü Başkanı Emin Yetim, geçen sezon mücadele ettikleri TFF 1. Lig'deki maçlarda şike yapıldığı iddiasına ilişkin, "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından verilecek karar ile mağduriyetimizin giderileceği ve tekrar TFF 1. Lig'de, hak ettiğimiz ligde müsabakalara devam edeceğimiz konusunda inancımız tamdır." dedi.

Yetim, yazılı açıklamasında, 2016-2017 sezonundaki maçlarda şike yapıldığı iddiasıyla TFF'ye başvuruda bulunduklarını hatırlatarak, bu konunu takipçisi olduklarını belirtti.

Bu anlamda TFF'nin vereceği kararın, önemini vurgulayan Yetim, şunları kaydetti:
"Federasyonun vereceği karar Türk futbol tarihinin belki de en önemli kararı olacaktır. Verilecek olan karar şike ve teşvik olayını ya kabul edilebilir hale getirecek, ya da Türk futbol tarihinde bundan sonraki süreçte şike ve teşvik olaylarının konuşulmayacağı bir ortam oluşacaktır. Bu nedenle, TFF tarafından verilecek karar ile mağduriyetimizin giderileceği ve tekrar TFF 1. Lig'de, hak ettiğimiz ligde müsabakalara devam edeceğimiz konusunda inancımız tamdır. TFF tarafından verilecek olan karar, spor kamuoyunu tatmin etmediği ve vicdanları rahatlatmadığı takdirde, FIFA ve UEFA nezdinde girişimlerde bulunacağımızı tüm spor kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."
TFF 2. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, geçen sezon mücadele ettiği TFF 1. Lig'deki maçlarda şike yapıldığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvuruda bulunmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Şanlıurfaspor
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