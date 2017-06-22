Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Jandarmadan duygusal klip
Jandarmadan duygusal klip
Acı haber geldi
Acı haber geldi

Satranç: 2017 Dünya Takımlar Şampiyonası

Milli Takım, Rusya'da devam eden şampiyonada, 5. tur sonunda 7 puanla 4. sırada yer aldı

Satranç: 2017 Dünya Takımlar Şampiyonası

Satrançta, 2017 Dünya Takımlar Şampiyonası, Rusya'da devam ediyor.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından Khanty Mansisyk kentindeki şampiyonanın 7. gününde 5. tur karşılaşmaları sona erdi. Türkiye, 5. tur sonunda 7 puanla 4. sırada yer aldı.

İlk iki turda Ukrayna ve Rusya ile berabere kalan, 3. turda Norveç, 4. turda ise Polonya'yı mağlup eden Milli Takım, 5. turda şampiyona lideri Çin ile karşılaştı. Dünya sıralamasında 2 bin 745 ELO ortalamasıyla bir numaralı seri başı Çin ile 2-2 berabere kalan Türkiye, 5. tur sonunda 7 puanla namağlup 4. sırayı elde etti.

Şampiyona, 28 Haziran Çarşamba günü sona erecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #Türkiye Satranç Federasyonu #Santraç #rusya #fide #2017 Dünya Takımlar Şampiyonası
banner863
Önceki Haber
NKÜ Rektörü ve 5 öğretim üyesi gözaltına alındı
Sonraki Haber
Sınır kapısında bayram yoğunluğu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.