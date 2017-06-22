Milli Takım, Rusya'da devam eden şampiyonada, 5. tur sonunda 7 puanla 4. sırada yer aldı

Satrançta, 2017 Dünya Takımlar Şampiyonası, Rusya'da devam ediyor.



Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) tarafından Khanty Mansisyk kentindeki şampiyonanın 7. gününde 5. tur karşılaşmaları sona erdi. Türkiye, 5. tur sonunda 7 puanla 4. sırada yer aldı.



İlk iki turda Ukrayna ve Rusya ile berabere kalan, 3. turda Norveç, 4. turda ise Polonya'yı mağlup eden Milli Takım, 5. turda şampiyona lideri Çin ile karşılaştı. Dünya sıralamasında 2 bin 745 ELO ortalamasıyla bir numaralı seri başı Çin ile 2-2 berabere kalan Türkiye, 5. tur sonunda 7 puanla namağlup 4. sırayı elde etti.



Şampiyona, 28 Haziran Çarşamba günü sona erecek.