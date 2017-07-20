Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Odeabank, ABD'li kısa forvet Scotty Hopson ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.Kaynak: AA
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, son olarak Hırvatistan ekiplerinden Cedevita Zagreb'de görev yapan 27 yaşındaki basketbolcuyla 1 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.
Daha önce Türkiye'de Anadolu Efes'te de forma giyen 2,01 metre boyundaki basketbolcu için yapılan açıklamada, "Atletik yetenekleri ve skorer yönüyle ön plana çıkan Scotty Hopson'a Galatasaray ailesine 'hoş geldin' diyor, 'Yenilmez Armada' kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray Odeabank, ABD'li kısa forvet Scotty Hopson ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
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