Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, eski dünya şampiyonu güreşçi ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanı Selçuk Çebi'ye taziye ziyaretinde bulundu.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, eski dünya şampiyonu güreşçi ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanı Selçuk Çebi'ye taziye ziyaretinde bulundu.



Aydın, beraberindeki İstanbul Bahçelievler Belediye Spor Kulübü Başkanı Yusuf Yıldırım ile Çebi'yi Araklı ilçesine bağlı Özgen Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.



Aydın, Çebi ve yakınlarına, babası Hasan Çebi'nin vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.



Ziyarette, merhum için dua edildi.