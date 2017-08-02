Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, eski dünya şampiyonu güreşçi ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanı Selçuk Çebi'ye taziye ziyaretinde bulundu.
Aydın, beraberindeki İstanbul Bahçelievler Belediye Spor Kulübü Başkanı Yusuf Yıldırım ile Çebi'yi Araklı ilçesine bağlı Özgen Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.
Aydın, Çebi ve yakınlarına, babası Hasan Çebi'nin vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.
Ziyarette, merhum için dua edildi.
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, eski dünya şampiyonu güreşçi ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanı Selçuk Çebi'ye taziye ziyaretinde bulundu.
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, eski dünya şampiyonu güreşçi ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanı Selçuk Çebi'ye taziye ziyaretinde bulundu.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.