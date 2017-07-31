Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş ve Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Yıldırım Demirören arasında gerçekleşen görüşmenin detayları ortaya çıktı

Fatih Terim'in Milli Takım'dan ayrılması Süper Lig'de de domino taşı etkisi yarattı. Galatasaray ve Beşiktaş bu ayrılıktan en çok etkilenen kulüpler olurken, Milli Takım teknik direktörülüğü için ise Şenol Güneş'in adı geçmeye başlamıştı.



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Bugün ise flaş bir gelişme yaşandı ve Şenol Güneş ile Yıldırım Demirören Milli Takım konusunu görüştü. İspanya dönüşü İstanbul'a iner inmez Demirören'le bu konuyu konuşan Güneş, geçtiğimiz gün yaptığı basın toplantısında söylediği gibi Milli Takım'ı çalıştırmayı düşünmediğini söyledi.



Fanatik'ten Orhan Yıldırım'ın haberine göre, Güneş, "Görüşme talebinize nezaketen 'Evet' dedim ancak bu görüşme yönetemini de doğru bumuyorum. Lig çok amansız bir yarışa sahne olacak. Teklifi kabul edersem, futbolcular arasında olmayan bir gerilim meydana gelebilir. Eylül ayından Şampiyonlar Ligi de başlıyor. Bu da her anlamda daha fazla zorlaştırabilir işleri... Ancak bunun dışında her anlamda yardım etmeye de hazırım" dedi.



ulusal.com.tr