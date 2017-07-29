Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, düzenlendiği basın toplantısında Milli Takım iddialarına yanıt verdi.

Milli Takım'dan Fatih Terim'in ayrılmasının ardından adı sıkça anılan Beşiktaş Teknik direktörü Şenol Güneş, düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.



Milli Takım iddialari hakkında konuşan Güneş şu ifadeleri kullandı:



Beni Milli Takım için kim düşünüyorsa teşekkür ediyorum. Ama ben şu anda Beşiktaş'ta yeni bir mukavele yaptım. Görevdeyim, çalışıyorum ve ait olduğum bir kurum var. Kurumlar önemli, devlet önemli, millet önemli. Böyle bir camiayı ve beni yıpratmak doğru değil.



Bu sadece takdirdir, bana daha teklif olmamıştır. Olursa eğer Ben şu anda Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm. Benim resmi olarak teklifi kabul etmem doğru değil. Burada çalışırken bana teklif gelirse buna Başkan karar verir. Bana sorarsanız, benim fikrim burada çalışırken başka takım çalıştırmak doğru değil. Söz sahibi olan ben değilim, başkan. Başkan isterse benim görevime son verebilir. O zaman başka bir şey düşünürüm. Şu anda ben buradayım, burada olmaktan mutluyum. Milli Takımı beğenmediğim iddiası doğru değil.



Varsayımla konuşmayı sevmem ama (Cumhurbaşkanı 4 maçlık Milli Takım'ın başına geçmemi isterse) bugün söylediklerimin aynısını kendisiyle paylaşırım. Yüzde 100 olmaz dememin nedeni de budur zaten



TRANSFER KONUSU



Transfer konusuna da değinen tecrübeli teknik adam, "Forvete oyuncu alma mecburiyetimiz var. Stoperle ilgili de önemli. Bu ikisi öncelikli. İkisi de acil olarak lazım. İyi oyuncu olarak. İsimlerle ilgili konuları sizinle paylaşmıyorum. Ben bu konuları sadece Başkan'la konuşuyorum. Orkan, Pepe ve Quaresma'nın Betis maçı için durumları henüz net değil. Yaşlı bir takımız. Yaşlı oyuncuların da performansı zamanla artar. Performans genç oyuncularda daha önce artar ama daha hızlı düşer. Cenk iyi bir santrofor ama tek başına taşıyamaz. Kötü oynarsa yerine kim girecek?" şeklinde konuştu.



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