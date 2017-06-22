Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi ekibi, Rida Erlalelitepe'yi kadrosuna dahil etti

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi ekibi Seramiksan, smaçör Rida Erlalelitepe ile sözleşme imzaladı.



Seramiksan AŞ'nin toplantı salonunda düzenlenen imza töreninde gazetecilere açıklamalarda bulunan Kulüp Asbaşkanı Burak Ersoy, Rida'nın transferinden dolayı mutlu olduklarını söyledi.



Rida'nın, başarıları ile dikkati çeken bir isim olduğunu belirten Ersoy, "İnanıyorum bu sezon takımımız ve Rida, büyük başarılar kazanacak. Rida'ya takımımıza hoş geldin diyorum." dedi.

Seramiksan Kulubüne geldiği için mutlu olduğunu dile getiren Rida ise "Takım arkadaşlarımla birlikte hedeflerimiz doğrultusunda elimizden geleni yapacağız. Güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Rida, bir yıllık sözleşmeye imza attı.