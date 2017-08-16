ABD'li tenisçi Serena Williams, kariyerine 2018'de devam etmek istediğini belirterek, Avustralya Açık Turnuvası'nda unvanını korumak istediğini söyledi.

Hamileliği nedeniyle şubat ayından beri kortlardan uzak kalan ABD'li tenisçiSerena Williams, 2018 Avustralya Açık Turnuvası'nda unvanını korumak istediğini söyledi.



23 şampiyonlukla "açık dönemde en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçi" unvanının sahibi Williams, Vogue dergisine yaptığı açıklamada, kariyerine 2018'de devam etmek istediğini belirterek, "Şu an en acayip planım bu. Doğumdan 3 ay sonra gibi sahaya çıkmam anlamına geliyor. Oldukça yoğun bir dönem olacak ama arkamı dönüp gitmeyi düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.



"Eskisinden daha az kazanmayacağım"

Sosyal haber sitesi Reddit'in kurucularından Alexis Ohanian'ın nişanlısı olan Williams, döndükten sonra eski seviyesini yakalayamama riskinin farkında olduğunu dile getirerek, "Art arda kaybedersem herkes işimin bittiğini söyleyecek. Fakat size şu kadarını söyleyebilirim; eskisinden daha az kazanmayacağım." yorumunu yaptı.