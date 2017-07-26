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Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu

TEKNİK direktör arayışı içinde olan Eskişehirspor, akşam saatlerinde Sergen Yalçın ile anlaştığını açıkladı.

Sergen Yalçın'ın yeni takımı belli oldu

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Sinan Özeçoğlu, gün içerisinde yaptığı basın toplantısında Sergen Yalçın ile görüşmelerinin devam ettiğini belirtmişti.

Akşam saatlerinde İstanbul'da tekrar Yalçın ile bir görüşme yapan Özeçoğlu, teknik direktör sorununu çözdü.

Eskişehirspor'un resmi sitesinden yapılan açıklamada Sergen Yalçın ile bir yıllığına anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Kulüp Başkanı Özeçoğlu, transfer yasağı olmasına rağmen Sergen Yalçın'ın Eskişehirspor'a, taraftara güvendiği için anlaşmayı kabul ettiğini ve Perşembe günü düzenlenecek törenle imza atacağını belirtti.


Kaynak: AA
Etiketler; #beşiktaş #eskişehirspor #sergen yalçın
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