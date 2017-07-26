Eskişehirspor Kulübü Başkanı Sinan Özeçoğlu, gün içerisinde yaptığı basın toplantısında Sergen Yalçın ile görüşmelerinin devam ettiğini belirtmişti.
Akşam saatlerinde İstanbul'da tekrar Yalçın ile bir görüşme yapan Özeçoğlu, teknik direktör sorununu çözdü.
Eskişehirspor'un resmi sitesinden yapılan açıklamada Sergen Yalçın ile bir yıllığına anlaşmaya varıldığı açıklandı.
Kulüp Başkanı Özeçoğlu, transfer yasağı olmasına rağmen Sergen Yalçın'ın Eskişehirspor'a, taraftara güvendiği için anlaşmayı kabul ettiğini ve Perşembe günü düzenlenecek törenle imza atacağını belirtti.
TEKNİK direktör arayışı içinde olan Eskişehirspor, akşam saatlerinde Sergen Yalçın ile anlaştığını açıkladı.
Eskişehirspor Kulübü Başkanı Sinan Özeçoğlu, gün içerisinde yaptığı basın toplantısında Sergen Yalçın ile görüşmelerinin devam ettiğini belirtmişti.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.