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Sevilla'dan savunmaya takviye

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Sevilla, Fransız oyuncu Sebastien Corchia'yı kadrosuna kattı.

Sevilla'dan savunmaya takviye
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Sevilla, Fransız oyuncu Sebastien Corchia'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fransa'nın Lille takımından transfer edilen 26 yaşındaki sağ bek oyuncusu ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Adı Galatasaray ile de anılan Corchia, Endülüs temsilcisinin bu sezon Ever Banega, Guido Pizarro ve Luis Muriel'in ardından renklerine bağladığı 4. oyuncu oldu.

Corchia, kariyerinde Le Mans ve Sochaux takımlarında da forma giydi.

Kaynak: AA
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