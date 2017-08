Başakşehir, Sevilla deplasmanında tur kovalayacak. İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmada İspanyol devinin bileğini bükemeyen Medipol Başakşehir, tur şansını zora soktu. Turun ilk karşılaşmasında oynadığı oyunla takdir toplayana takım eğer rakibini elemeyi başarırsa yoluna Şampiyonlar Ligi'nde devam edecek. Ancak elenirse yine Avrupa defteri kapanmayacak. Bu kritik karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, Sevilla-Başakşehir maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt arıyor.

Sevilla-Başakşehir maçı ile Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılma hakkı kazanan takım belli oluyor. İlk olarak 3. Ön Eleme Turunda Belçika'nın Club Brugge takımını turnuvanın dışına iten temsilcimiz Medipol Başakşehir, Play-Off Turunda ise İspanya'nın dev kulüplerinden Sevilla ile eşleşti. Turun ilk karşılaşması İstanbul'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanırken, Turuncu-Lacivertliler karşılaşmada iyi bir oyun sergilemelerine sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Bu turnuvada devam etme şansını rövanş maçına bırakan Boz Baykuşlar, Sevilla deplasmanında gereken skoru alarak turu geçen taraf olmak istiyor fakat Sevilla gibi tecrübeli takıma karşı işi hayli zor. Diğer yandan Sevilla ilk maçtan elde ettiği avantajı en doğru şekilde kullanarak turu geçmenin hesaplarını yapıyor.



SEVİLLA-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu 2. maçında Sevilla kendi taraftarı önünde temsilcimiz Medipol Başakşehir'i konuk edecek. İspanya'nın Sevilla kentinde bulunan Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonu hakemlerinden William Collum yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise David Mc Geachie ve Francis Connor olacak. Bu akşam saat 21.45'te başlayacak Sevilla-Başakşehir maçı TRT 1'den canlı izlenebilecek.



BAŞAKŞEHİR'DE SON DURUM



Harika geçen sezonun ardından bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Medipol Başakşehir, bulunduğu konuma yakışır bir kadro oluşturdu. Bazı isimlerle yollarını ayıran ve önemli futbolcuları renklerine bağlayan Boz Baykuşlar bu isimlerin katkısını ilk maçtan itibaren görmeye başladı. Şampiyonlar Ligi'ne 3. Ön Eleme Turundan başlayan ve bu turda Belçika'nın Club Brugge takımıyla eşleşen Turuncu-Lacivertliler 3-3 ve 2-0'lık skorlarla rakibini turnuvanın dışına itti. Ardından Sevilla gibi önemli kulüple eşleşen Medipol Başakşehir, İstanbul'da oynanan ilk maçta rakibine 2-1 mağlup oldu. Böylece avantaj kaybeden Başakşehir, şimdi İspanya'da gerekli skoru alarak turu geçmek, büyük bir sürprize imza atmak istiyor.



Bu karşılaşmada temsilcimizin en önemli silahları Emre Belözoğlu, Emmanuel Adebayor, Eljero Elia, Gael Clichy ve Edin Visca olacak.



Gelenler: Kerim Frei (Birmingham), Eljero Elia (Feyenoord), Atabey Çiçek (Bandırmaspor), Tunay Torun (Kasımpaşa), Mevlüt Erdinç (Hannover 96), Mert Günok (Bursaspor), Aurelien Chedjou (Galatasaray), Gökhan İnler (Beşiktaş), Gael Clichy (Manchester City), Manuel da Costa (Olympiakos)



Gidenler: Cengiz Ünder (AS Roma), Enver Cenk Şahin (St. Pauli), Ufuk Ceylan (Serbest), Samuel Holmen (Elfsborg), Cenk Ahmet Alkılıç (Alanyaspor), Yalçın Ayhan (Yeni Malatyaspor), Ferhat Öztorun (Konyaspor), Rajko Rotman (Göztepe), Gencer Cansev (Ankaragücü), Eren Albayrak (Konyaspor), Doka Madueira (Serbest), Bekir İrtegün (Serbest), Atabey Çiçek (Adana Demirspor-Kiralık)



SEVİLLA'DA SON DURUM



UEFA Avrupa Ligi'ni en çok kazanan takımlardan biri olan Sevilla geçen sezon mücadele ettiği Şampiyonlar Ligi'nden uzak kalmak istemiyor. Geçen sezon Devler Ligi'nde gruplardan çıkan ancak 2. Turda Leicester City'e kaybederek turnuvaya veda eden Kırmızı-Beyazlılar bu kez daha ileri turlara yükselmeyi hedefliyor. Zaten favori olarak görüldüğü bu turun ilk maçını İstanbul'da 2-1 kazanarak önemli bir avantajı elde eden takım, bu avantajı taraftarı önünde tura çevirmek istiyor.



Kadrosunda pek çok önemli yıldızı bulunduran Sevilla'nın bu maçtaki en büyük silahları Wissam Ben Yadder, Ever Banega, Nolito, Steven N'Zonzi, Jesus Navas olması bekleniyor.



Gelenler: Luis Muriel (Sampdoria), Simon Kjaer (Fenerbahçe), Nolito (Manchester City), Ever Banega (Inter), Guido Pizarro (Tigres), Sebastian Corchia (Lille), Jesus Navas (Manchester City)



Gidenler: Vitolo (Atletico Madrid), Vicente Iborra (Leicester City), Yevhen Konoplyanka (Schalke 04), Adil Rami (Olympique Marseille), Mariano (Galatasaray), Sebastian Cristoforo (Fiorentina), Benoit Tremoulinas (Serbest), Juan Munoz (Almeria-Kiralık)/cnntürk