Şok eden rapor: Sıcaklık arttıkça intihar ediyorlar!
Şok eden rapor: Sıcaklık arttıkça intihar ediyorlar!
Eski YAŞ üyelerinden uyarılar
Eski YAŞ üyelerinden uyarılar
İstanbul'da şu an büyük operasyon düzenleniyor
İstanbul'da şu an büyük operasyon düzenleniyor
12 milyon euroya... Son dakika! Emre Mor...
12 milyon euroya... Son dakika! Emre Mor...

Sharapova korta galibiyetle döndü

Rus tenisçi Sharapova, ABD'de katıldığı sert zemin turnuvasındaki ilk maçında rakibini 2-1 yendi.

Sharapova korta galibiyetle döndü

Rus tenisçi Maria Sharapova, sakatlığının ardından ABD'de katıldığı Stanford Classic Turnuvası'nda ikinci tura yükseldi. 

Wild-card ile mücadele ettiği sert zemin turnuvasında ABD'li Jennifer Brady ile karşılaşan 30 yaşındaki Sharapova, rakibini 6-1, 4-6 ve 6-0'lık setlerle 2-1

mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Sharapova, ikinci turda 7 numaralı seribaşı Ukraynalı Lesia Tsurenko ile karşılaşacak.

Kariyerinde 5 grand slam şampiyonluğu bulunan Sharapova, doping yaptığı gerekçesiyle aldığı 15 aylık men cezasının ardından

nisan ayında kortlara geri dönmüş, bir ay sonra İtalya Açık'ta sakatlanarak yeniden tenise ara vermek zorunda kalmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Sharapova #tenis
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor
Sonraki Haber
Belediye Başkanı, yeni makam aracı için kurban kestirdi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.