Rus tenisçi Maria Sharapova, ABD'de katıldığı Stanford Classic Turnuvası'ndan nükseden sakatlığı nedeniyle çekildi.Kaynak: AA
Wild-card ile mücadele ettiği sert zemin turnuvasının ilk turunda ABD'li Jennifer Brady'i mağlup eden Sharapova, yarın 7 numaralı seribaşı Ukraynalı Lesia Tsurenko ile oynayacağı ikinci tur maçı öncesinde kolundan yaşadığı sakatlık nedeniyle turnuvadan çekildiğini açıkladı.
Kariyerinde 5 grand slam şampiyonluğu bulunan eski dünya 1 numarası Sharapova, doping yaptığı gerekçesiyle aldığı 15 aylık men cezasının ardından nisan ayında kortlara geri dönmüş, bir ay sonra İtalya Açık'ta sakatlanarak yeniden tenise ara vermek zorunda kalmıştı.
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