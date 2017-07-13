BİRİNCİ Lig'den düşen Şanlıurfaspor'un Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nün 2016-17 sezonunda bazı maçlarda şike yaptığı iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurmasının ardından futbolcusu İsmail Hakkı Odabaşı'nın tape ve fotoğraflarının bugün sosyal medyaya yayılması, Manisaspor'da şok etkisi yarattı.

Manisaspor yönetimi, geçen sezonun 33'üncü haftasında iç sahada 2-0 galip geldikleri Şanlıurfaspor karşılaşmasından önce Gaziantepspor takım kaptanı Elyasa Süme ve Gazişehir Gaziantep FK'lı yöneticilerle İzmir'de teşvik primi görüşmesi yaptığı öne sürülen futbolcusu İsmail Haktan Odabaşı'nı süresiz kadro dışı bırakıp Kartepe kampından gönderdi.



Manisaspor'un internet sitesinden de şu açıklama yapıldı:



"Şanlıurfaspor Kulübü tarafından yapılan başvuru doğrultusunda, kulübümüz futbolcusu İsmail Haktan Odabaşı'nın isminin de yer aldığı dosyanın, Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu tarafından soruşturulması devam etmektedir. Maalesef kulübümüz futbolcusunun isminin geçtiği dosya ve basına düşen tapelerin ardından, soruşturmanın selameti için İsmail Haktan Odabaşı süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır. Etik Kurulu'nun inceleme ve araştırması sonucuna göre dosyada adı geçen isimlerle ilgili ivedi bir şekilde hukuki süreç de başlatılacaktır."



Manisaspor Başkanı Abdullah Mergen ise Etik Kurul'un suçlu bulması halinde tapelerde adı geçen futbolculara dava açacaklarını ve ödedikleri ücretleri de geri alacaklarını söyledi. Mergen, futbolcularla yaptıkları mukavelelerde, "Adı şike olaylarına karışan futbolcuya sözleşmesi kapsamında ödenen tüm meblağ geri alınır" maddesinin bulunduğunu belirterek "İsmail Haktan bizimle 2,5 yıllık sözleşme yaptı. Toplam 1 Milyon 120 bin lira para alacaktı. Soruşturmanın sonucuna göre kendisine bu meblağ kadar tazminat davası açacağız" dedi.



Başkan Mergen, adı şike olayına karışan Gökhan Sazdağı'nın şu anda kendi futbolcuları olmadığını belirtti, "Aynı şekilde soruşturnmada aklanamazsa bizde oynadığı süre zarfında aldığı ücretler kadar Gökhan'a da tazminat davası açacağız. Ayrıca bu tapelerde şikeyi yaptırmak isteyen diğer kulüp yetkilileri hakkında da yüklü tazminat davaları açmaya hazırlanıyoruz" dedi



Bugün sosyal medyaya düşen tapelere ve fotoğraflarda İsmail Haktan'ın yanı sıra Manisaspor'un geçen sezon devre arasında Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nden kiraladığı Gökhan Sazdağı'nın da katıldığı görüşme, Gazişehir Gaziantep FK Yöneticisi Memik Yılmaz'ın İzmir'deki bürosunda gerçekleştiği iddia ediliyor. Gazişehir Gaziantep FK Kulüp Müdürü Nizamettin Sertkal'ın da bulunduğu görüşmede Elyasa Süme ve diğer kişiler, Manisasporlu futbolculara Gazişehir Gaziantep FK'nın düşme hattındaki rakipleri Şanlıurfaspor'u mağlup etmeleri konusunda telkinde bulunuluyor.



Bu görüşmelerin ardından oynanan 33. hafta müsabakasında kendisi de düşme tehlikesi yaşayan Manisaspor, Şanlıurfaspor'u İsmail Haktan ve Perovic'in golleriyle 2-0 mağlup ederek ligde kalmayı garantilerken, Şanlıurfaspor ise son maçında Elazığspor'u 2-1 yenmesine rağmen Mersin İdmanyurdu ve Bandırmaspor'la birlikte 2'nci Lig'e düşmüştü.