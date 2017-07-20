Fenerbahçe'nin transferi için görüşmelerde bulunduğu Şilili futbolcu Mauricio Isla, İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe'nin transferi için görüşmelerde bulunduğu Şilili futbolcu Mauricio Isla, İstanbul'a geldi.



Atatürk Havalimanı'na gelen Şilili futbolcuyu, Fenerbahçe Futbol Takımı İdari Menajeri Hasan Çetinkaya karşıladı. Havalimanında bir grup sarı-lacivertli taraftar, Isla'ya sevgi gösterisinde bulundu.



Fenerbahçe'nin, İstanbul'da yapılacak görüşmelerin ardından Şilili futbolcu ile sözleşme imzalaması bekleniyor.



Savunmanın sağında görev yapan 29 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Udinese, Juventus, Queens Park Rangers, Olympique Marsilya ve Cagliari formalarını giydi.