Doları olanlar dikkat! Kur şu an...
Doları olanlar dikkat! Kur şu an...
Harun Kolçak hayatını kaybetti
Harun Kolçak hayatını kaybetti
İbrahim Asparov Danimarka'da tutuklandı
İbrahim Asparov Danimarka'da tutuklandı
BTK'dan 'Facebook erişim sorunu' açıklaması
BTK'dan 'Facebook erişim sorunu' açıklaması

Şilili futbolcu Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe'nin transferi için görüşmelerde bulunduğu Şilili futbolcu Mauricio Isla, İstanbul'a geldi.

Şilili futbolcu Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe'nin transferi için görüşmelerde bulunduğu Şilili futbolcu Mauricio Isla, İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı'na gelen Şilili futbolcuyu, Fenerbahçe Futbol Takımı İdari Menajeri Hasan Çetinkaya karşıladı. Havalimanında bir grup sarı-lacivertli taraftar, Isla'ya sevgi gösterisinde bulundu.

Fenerbahçe'nin, İstanbul'da yapılacak görüşmelerin ardından Şilili futbolcu ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

Savunmanın sağında görev yapan 29 yaşındaki futbolcu, kariyerinde Udinese, Juventus, Queens Park Rangers, Olympique Marsilya ve Cagliari formalarını giydi.


Kaynak: AA
Etiketler; #şilili futbolcu mauricio #istanbul #fenerbahçe
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
İki sepet dut karşılığı konser verdi!
Sonraki Haber
Bölge adliye ve idare mahkemelerinin işleyişine ilişkin tasarı kabul edildi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.