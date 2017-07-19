Suyun gideceği yer yok. Yazlık evlerin önündeki rögarların çoğu tıkalı. İddiaya göre bazı rögarlar da arazi sahipleri tarafından kapatıldı.

Adnı vermek istemeyen bir bölge sakini durumu, " Rögarlar tıkalı. İtfaiye suyu tahliye etmeye uğraşıyor. Bazı arsa sahipleri rögarları kapatmış" şeklinde anlattı.



HALEN SUYUN ÇEKİLMEDİĞİ YERLER VAR



Durum böyle olunca en çok yağmuru alan yer olarak bu bölge felaketi yaşadı. Silivri'nin Gümüşyaka bölgesinde su basmayan ev yok. O kadar çok su birikti ki, dünden bu yana tahliye çalışmaları sürdüğü halen su altında olan yerler var.



50 ARAÇ, 15 POMPA SU TAHLİYESİ İÇİN ÇALIŞIYOR



İstanbul İtfaiyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Silivri Belediyesine ait ekipler bölgeye kamp kurdu. Geceyi çadırda geçiren ekipler aralıksız çalıştı. Günün ilk ışıklarıyla da su tahliye çalışmaları sürdü. 50 araç ile 150 personel Gümüşyaka'daki suyu tahliye etmeye çalışıyor. Giderler olmadığı, olanlar da tıkalı olduğu için 15 pompa aracı suyu yol üzerinden geçirip D-100'deki giderlere aktarıyor. İtfaiye yetkilileri bölgedeki çalışmaların bu hızda sürmesi halinde, suyun tamamen boşaltılmasının akşam saatlerini bulacağını açıkladı.



HASAR ÇALIŞMALARI BAŞLADI



Suyun tamamen tahliye evler de oldu. Buralarda geriye çamur ve su seviyesini gösteren çamur izleri kaldı. Bu arada bölgedeki hasar tespit çalışmalarının başladığı öğrenildi.