A Milli Erkek Basketbol Milli Takımı, 31 Ağustos-17 Eylül 2017 tarihleri arasında Türkiye'de düzenlenecek olan 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın hazırlıklarına Sinan Erdem Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanla başladı.

Milli takım kaptanı Sinan Güler ve bu sene Beşiktaş forması altında gösterdiği performansla milli takıma seçilen Erkan Veyseloğlu DHA'ya özel açıklamalarda bulundu.



"HEDEF MAÇ MAÇ DÜŞÜNEREK MADALYA YOLUNDA DOĞRIU BİR YOL ÇİZEBİLMEK"



Avrupa Şampiyonası'nın FIBA turnuvalarının en çekişmeli geçen turnuvası olduğunu belirten Takım Kaptanı Sinan Güler, "Bu noktada hem ev sahibi olmak hem de turnuvanın bir parçası olmak heyecan ve gurur verici. Turnuvaya hazırlanmak için önümüzde 1.5 ay var. Bu noktada takım kimliğimizi ortaya koyacağımız hem de takım olarak en iyi şekilde hazırlanacağımız bir süreç bulunuyor. Bunun için çalışmalara başlıyoruz ,heyecanlıyız" dedi ve hedef olarak da maç maç düşünerek madalya yolunda doğru bir yol çizmek istediklerini ekledi.



ERKAN VEYSELOĞLU: "İNANIYORUM Kİ ŞAMPİYONA BOYUNCA BOŞ BİR KOLTUK KALMAYACAK"



İyi bir organizasyon olacağını düşündüğünü ifade eden Erkan Veyseoğlu, "Bu organizasyona da layık bir milli takım olarak iyi sonuçlar almayı istiyoruz. Bu salonda inanıyorum ki şampiyona boyunca boş bir koltuk kalmayacak.



Çünkü bundan önceki şampiyonalarda da ne kadar iyi destek gördüğünü biliyoruz milli takımın. Dilerim bu ülkeye layık sonuçlar alarak şampiyonayı iyi bitirmek istiyoruz. Hedef bence, önceki şampiyonalarda burada yaşanan hedefin üstüne çıkmak ya da en azından final bence burayı, bu kadar çalışmanın emeği olarak oraları görmek istiyoruz" dedi.