Eskişehirspor'un Kulüp Başkanı Sinan Özeçoğlu, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, bazı futbolcuların alacakları nedeniyle FIFA'nın verdiği iki dönem transfer yasağının kesinleştiğini kaydetti.Kaynak: AA
Geçmiş yönetimin, FIFA'nın 27 Mart'ta aldığı bu karar sonrası 4 aylık sürede yapılandırma konusunda anlaştığını ancak ödeme yapılmadığını anlatan Özeçoğlu, "Bu dönemde ödeme yapılmadığı için ceza gelmiş. İki transfer dönemi yasağı var. Bize verilen bilançoda 32-33 milyon liraya ulaşan transfer yasağı borcu vardı. Ancak yönetime geldiğimizde bu yasağın kalkması için 47 milyon lira civarında paraya ihtiyaç olduğunu gördük. Bugün 47 milyon lirayı yatırsak dahi iki dönem transfer yasağımız var. Biz de yönetim olarak iki gün önce çalışmalara başladık." diye konuştu.
"9 puan silme cezası gelebilir"
Başkan Özeçoğlu, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Tarık Çamdal, Hakan Çinemre ve Ramazan Övüç ile transfer yasağı nedeniyle anlaşamadıklarını vurguladı.
Fedakarlık yaparak siyah-kırmızılı takım ile yeni sözleşme imzalayan Erkan Zengin'e ve oyunculara teşekkür eden Özeçoğlu, şöyle konuştu:
"Hepsi alacakları paradan indirim yaptı. Kapanma noktasını gelen kulüpte yürek gösterip, Eskişehirspor'da oynamayı isteyen futbolcularıma teşekkür ediyorum. Sezon başında 9 puan silme cezasıyla baş başa kalabiliriz. Bunun için çalışmalara başladık. Puan silme cezasını en aza indirmek için çalışmaları sürdürüyoruz. Eskişehirspor büyük bir camia ve bunların üstesinde geleceğiz. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'ya teşekkür ediyorum. Bizimle sürekli istişare içinde. Kentteki diğer büyükler, Eskişehirspor'un daha iyi yönetilmesi ve ayakları yere basan bir finansal yapıya bürünmesi için elinden geleni yapmalıdır. Bu zor durumun üstesinden geleceğiz."
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un Kulüp Başkanı Sinan Özeçoğlu, "Sezon başında 9 puan silme cezasıyla baş başa kalabiliriz. Bunun için çalışmalara başladık." dedi.
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