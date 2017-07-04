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Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları

Kırmızı-beyazlı ekibin yeni transferi Kone, ilk idmanına çıktı

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı. Daha sonra pas çalışması yapan futbolcular, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaparak idmanı tamamladı.

Sivasspor'un renklerine bağladığı Arouna Kone ilk antrenmanına çıktı. Yardımcı antrenör Yunus Kaya nezaretinde düz koşu yapan golcü oyuncu daha sonra salonda çalıştı. Bireysel çalışmalarının ardından bir süre antrenmanını takip eden Kone'ye, Sivasspor taraftarı ilgi gösterdi.

Antrenmanı Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Başkan Vekili Erdal Sarılar ile yönetim kurulu üyeleri takip etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı çift idmanla hazırlıklarını sürdürecek.


Kaynak: AA
Etiketler; #süperlig #sivasspor #futbol #antrenman
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