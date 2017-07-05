Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sivasspor 2017-2018 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sivasspor 2017-2018 sezonu hazırlıklarını sürdürdü.



Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı.



Kondisyon ve pas çalışmasıyla süren idman, çift kale maçla sona erdi.



Kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanını Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Başkan Vekili Erdal Sarılar ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.



Bazı taraftarlar Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'a ilgi göstererek, hatıra fotoğrafı çektirdi.