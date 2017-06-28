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Sivasspor, sezonu açtı

Kırmızı-beyazlılar, 2017-2018 sezonu hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını gerçekleştirdi

Sivasspor, sezonu açtı

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sivasspor, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ve koşuyla start aldı. Antrenman, dar alanda yapılan pas çalışmalarıyla devam etti.

İdmana, Elazığspor'dan transfer edilen Hakan Bilgiç ve geçen sezon Kayserispor'a kiralanan Erkan Kaş da katıldı.

Antrenman öncesi tesislere gelen bir grup taraftar, teknik direktör Aybaba'ya çiçek verdi ve oyunculara baklava ikram etti. Taraftarlar, meşaleler yakarak tezahüratlarda bulundu.

Çalışmayı, Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz da izledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #topbaşı #süper lig #sivasspor #futbol
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