Wesley Sneijder'ın Galatasaray'dan ayrılma ihtimali artıyor.

Wesley Sneijder'ın Galatasaray'dan ayrılma ihtimali artıyor.



Gazete Habertürk'ten Erhan Telli'nin haberine göre, Jan Olde Riekerink’in geçtiğimiz sezonun 19. haftasında gönderilmesinin ardından göreve getirilen İgor Tudor’un, Wesley Sneijder’la yaşadığı soğuk savaşta yeni perde açıldı.



Hırvat hocayla yıldızı bir türlü barışmayan Hollandalı yıldızın takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken dün yaşananlar krizin boyutunun büyüklüğünü bir kez daha ortaya koydu.



Kendisini istemediğini düşündüğü Tudor’la devam etmesi zor gözüken tecrübeli 10 numaranın, dün kendisini arayan kulüp yetkililerine verdiği cevap şok etkisi yarattı.



Milli takıma giden diğer isimlerle birlikte 26 Haziran’a (bugün) kadar izinli olan ve 19 Haziran’da başlayan yeni sezon hazırlıklarının ilk bölümüne katılmayan ‘Sniper’ın, bugün İstanbul’a dönüp idmana çıkıp çıkmayacağı yönündeki soruyu “Gelmiyorum” şeklinde yanıtladığı öğrenildi.



Sneijder’ın bu tavrının arkasında gelen teklifleri değerlendirmek istemesinin yattığı ifade edildi.



Yıldız oyuncunun, eşi Yolanthe Cabau ve menajeri Guido Albers ile geleceğini masaya yatırıp kesin kararını kısa süre içinde vermesi bekleniyor.



Tudor'un takımda sorun yaşadığı bir diğer isim olan Nigel de Jong, vatandaşı Sneijder’ın aksine 19 Haziran’da başlayan çalışmalar için İstanbul’a gelmişti.



Ancak Hollandalı ön libero, Hırvat hocayla göz teması bile kurmazken sürekli sakat olduğunu öne sürüp idmanlara çıkmıyor.



Kendisine şu ana kadar kulüp de bulmayan De Jong konusunda yönetim ise kara kara düşünüyor.



ulusal.com.tr