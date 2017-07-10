Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Gümüşdağ'ın açıklamaları özetle şöyle:



"Sneijder şu anda Galatasaray'ın futbolcusu. Boşa çıkarsa değerlendiririz"



"Başakşehir geçtiğimiz sezon kupa almadı ama zirvede kalarak iki kupayıda zorladı. Bu bakımdan hem Şampiyonlar Lig'i ön elemesi, orada turu geçemezsek UEFA Avrupa Lig'inde mücadele edeceğiz ve Süper Lig ve Türkiye Kupası hedeflerimiz var. Bunları alt alta topladığımız zaman, oyuncu vermek yerine takıma sıkı takviyeler yapma olgusunu taşıyorum."



"Emre'yi Fenerbahçe'den aldığımız zaman kulübüyle ilişkisi kesilmişti. Ama şu anda bizim futbolcumuz ve onu verme niyetim yok. Fenerbahçe'den de resmi bir teklif gelmedi."



"Şahsen Cengiz'in bir yıl daha kulüpte kalmasını arzuluyorum. Yeni hedefler peşinde onunda katkısı olacaktır. Vısca için en son dün gece Trabzonspor kulübü Başkanı ile konuştum ve veremiyeceğimizi ilettim."

Sneijder: "Galatasaray idmanlara devam etmemi istedi"

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Wesley Sneijder, resmi sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yayınladı.



Galatasaray yönetiminin kendisinden idmanlara devam etmesini istediğini açıklayan Hollandalı oyuncu, yarın saat 09.00'da sağlık kontrolünden geçeceğini, saat 19.00'da ise Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenmana çıkacağını açıkladı.