Daha önce beyzbol, güreş, tekvando, judo ve boks branşlarında mücadele eden sporculardan oluşturulan Softbol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi ilk kez temsil edecek

Daha önce beyzbol, güreş, tekvando, judo ve boks branşlarında mücadele eden sporculardan oluşturulan Softbol Milli Takımı, 27-30 Temmuz tarihlerinde Kanada'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi ilk kez temsil edecek.

Beyzbol, Softbol, Korumalı Futbol ve Ragbi Federasyonu Başkanı Murat Pazan, Softbol Milli Takımı'nın kamp yaptığı Gençlik ve Spor Bakanlığının Kızılcahamam Tesisleri'nde AA muhabirine açıklamada bulundu.

Beyzbolun Türkiye'de 12 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu aktaran başkan Pazan, beyzbol, güreş, tekvando, judo ve boks branşlarında mücadele eden sporculardan oluşturdukları Softbol Milli Takımı'nın ise uluslararası bir organizasyonda ilk kez Türkiye'yi temsil edeceğini söyledi.

Göreve gelmelerinin ardından gecikmeden Softbol Milli Takımı'nı oluşturmak için çalışma başlattıklarını ifade eden Pazan, "Türkiye'de şu anda Eskişehir, İstanbul, Bursa, Kayseri ve Antalya'da yani 5 kentte softbol takımı var. Kampa, bu takımlardan oyuncular ve beyzbol oynayan sporcuları çağırdık. Ayrıca Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri'nden sporcu istedik. Belirledikleri sporcuları da davet ettik ve aralarından eleme yaptık." diye konuştu.

İl müdürlüklerinden gelen sporcular arasında branşlarında belli bir seviyeye ulaşmış judocu, güreşçi, boksör ve tekvandocuların bulunduğunu dile getiren Pazan, bu sporcuların softbol ile ilk kez milli takım kampında tanıştığını kaydetti.



Başkan güreşten geliyor

Murat Pazan, kendisinin de güreş geçmişi olduğunu ve bünyesinde Amerikan futbolu, softbol, beyzbol, ragbi branşlarını barından federasyona 4 ay önce başkan seçildiğini belirtti.

Milli takımda derece elde eden ay-yıldızlı güreşçilerin de bulunduğunu aktaran Pazan, "Zaten dünyada erkekler softbolunda bir sistem kurulmaya çalışılıyor. Biz de beyzbolcuları davet ettik. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlerimizden de milli takım için birer sporcu önermelerini istedik. 13-14 farklı branştan sporcular geldi. Sporcuları branşlarını önemsemeden kampa almamızın nedeni, hazır olmaları ve milli takımlarından çıkıp gelmeleriydi." ifadelerini kullandı.

Kanada'da 27-30 Temmuz tarihlerinde yapılacak Dünya Şampiyonası'nda milli takımın Türkiye'yi ilk kez softbol branşında temsil edeceğine vurgu yapan Pazan, kampa 103 sporcuyla başladıklarını ve elemelerin ardından sayının 15'e düştüğünü kaydetti.



Antrenör de Amerikan futbolundan

Pazan, milli takımı çalıştıran ABD'li Thomas McDermott'un Amerikan futbolu oyuncusu olduğunu ifade etti.

McDermott'un, Bursa Uludağ Timsahlar Amerikan Futbolu Takımı'nın oyuncusu ve antrenörlüğünü yaparken yeni kurulacak milli takımlarda kendilerine yardımcı olmak için ulaştığını ifade eden Pazan, "İnternet sitemizden beyzbol ve softbolun ilk defa dünya ve Avrupa şampiyonasına katılacağını öğrenmiş. Konuşmak istedi. Davet etti ve maçını izlemeye gittik. Maç çıkışında 'Amerikan futbolu 1 ise beyzbol ve softbolda 10 kat iyiyim.' dedi. Bizi görmesini istedik. Kendisini milli takımlardan sorumlu teknik direktör yaptık." şeklinde görüş belirtti.



Antrenörlük kursu için geldi

Kampta bulunan sporculardan Ahmet Kösemenoğlu ise milli güreşçi olduğunu belirterek, antrenörlük kursuna katıldığı softbolda milli takım kampına alındığını aktardı.

Kampın başında 6 güreşçinin bulunduğunu ancak elemelerin ardından bu sayının 3'e düştüğünü ifade eden Ahmet, "Güreşte milli sporcuydum. Antrenörlük kurslarına katılmıştık. Milli takım teknik direktörümüz bizdeki yeteneği fark etmiş. Elemelere davet etti. Hepimiz heyecanlıyız. Bir eleme daha yapılacak ve sporcu sayısı 15'ten 12'ye düşecek. Bu sporculardan oluşan milli takım da Kanada'da mücadele edecek." şeklinde konuştu.

Güreşin ve softbolun kendine göre zorluklarının bulunduğunu dile getiren Ahmet Kösemenoğlu, "Softbol, takım oyunu olduğu için birbirine destek olmak, arkandaki adama güvenmek, hız, çabukluk ve el becerisi önemli. Güreşte aldığımız el ayak koordinasyonu, kondisyon ve gücün faydası oldu. Kalanını arkadaşlarımızla tamamlaya çalışıyoruz. Onlardan öğreniyoruz biz de onlara katkıda bulunuyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.