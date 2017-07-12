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Solomon Nyantakyi anne ve kardeşini öldürdü

İtalya'da Parma alt yapısında yetişen 21 yaşındaki Ganalı futbolcu Solomon Nyantakyi, annesini ve kardeşini öldürdü.

Solomon Nyantakyi anne ve kardeşini öldürdü

İtalya'da Parma alt yapısında yetişen 21 yaşındaki Ganalı futbolcu Solomon Nyantakyi, annesini ve kardeşini öldürdü.

Skor'un haberine göre, Nyantakyi son olarak İtalya Serie D Ligi’nde Imolese forması giyiyordu ve serbest durumdaydı. 43 yaşındaki annesi ve 11 yaşındaki kardeşini öldürdüğünü itiraf eden futbolcunun geçtiğimiz sezonlarda Milan’ın kapısından döndüğü ve sonrasında kariyeri düşüşe geçtiği belirtildi.

Milano’daki tren garında yakalanan Solomon Nyantakyi hakkında açıklama yapan Parma’nın teknik direktör Cristiano Lucarelli, 21 yaşındaki oyuncunun son yıllarda ağır depresyon geçirdiğini, takıma çağırdığını ancak ailesini özlediği için gelmediğini açıkladı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Solomon Nyantakyi #italya #Parma
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