A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü belli oldu. Mircea Lucescu ile her konuda anlaşan TFF Başkanı Yıldırım Demirören, akşam saatlerinde Rumen teknik adam ile birlikte İstanbul'a gelecek.

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A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü belli oldu. Mircea Lucescu ile her konuda anlaşan TFF Başkanı Yıldırım Demirören, akşam saatlerinde Rumen teknik adam ile birlikte İstanbul'a gelecek.

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