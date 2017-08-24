Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak kura çekiminde Beşiktaş'ı Başkan Fikret Orman ile birlikte, yöneticilerden Erdal Torunoğulları, Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, Ali Naibi, Umut Güner temsil edecek. .
Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri - Şampiyonlar Ligi torbalar
1. TORBA: Real Madrid, Bayern Münih, Juventus, Benfica, Chelsea, Shakhtar Donetsk, Monaco, Spartak Moskova
2. TORBA: Barcelona, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Sevilla, Manchester City, Porto, Manchester United
3. TORBA: Napoli, Tottenham, Basel, Olympiakos, Anderlecht, Roma, BEŞİKTAŞ, Liverpool
4. TORBA: Feyenoord, Maribor, Leipzig, CSKA Moskova, Karabağ, Sporting Lizbon, APOEL, Celtic
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde final 26 Mayıs tarihinde Kiev’in Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.
A GRUBU: Benfica, Manchester United, Basel
B GRUBU: Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Anderlecht
C GRUBU: Chelsea, Atletico Madrid, Roma, Karabağ
D GRUBU: Juventus, Barcelona, Olympiakos, Sporting Lizbon
E GRUBU: Spartak Moskova, Sevilla, Liverpool
F GRUBU: Shakhtar Donetsk, Manchester City, Feyenoord
G GRUBU: Monaco, Porto, BEŞİKTAŞ, Leipzig
H GRUBU: Real Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham
ulusal.com.tr
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018 sezonu grup kuraları çekildi. Devler Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak kura çekiminde Beşiktaş'ı Başkan Fikret Orman ile birlikte, yöneticilerden Erdal Torunoğulları, Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, Ali Naibi, Umut Güner temsil edecek. .
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