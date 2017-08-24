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Son dakika: Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018 sezonu grup kuraları çekildi. Devler Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

Son dakika: Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak kura çekiminde Beşiktaş'ı Başkan Fikret Orman ile birlikte, yöneticilerden Erdal Torunoğulları, Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, Ali Naibi, Umut Güner temsil edecek. .
 
Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri - Şampiyonlar Ligi torbalar
 
1. TORBA: Real Madrid, Bayern Münih, Juventus, Benfica, Chelsea, Shakhtar Donetsk, Monaco, Spartak Moskova
 
2. TORBA: Barcelona, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Sevilla, Manchester City, Porto, Manchester United
 
3. TORBA: Napoli, Tottenham, Basel, Olympiakos, Anderlecht, Roma, BEŞİKTAŞ, Liverpool
 
4. TORBA: Feyenoord, Maribor, Leipzig, CSKA Moskova, Karabağ, Sporting Lizbon, APOEL, Celtic 
 
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde final 26 Mayıs tarihinde Kiev’in Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.
 
A GRUBU: Benfica, Manchester United, Basel
 
B GRUBU: Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Anderlecht
 
C GRUBU: Chelsea,  Atletico Madrid, Roma, Karabağ
 
D GRUBU: Juventus, Barcelona, Olympiakos, Sporting Lizbon
 
E GRUBU: Spartak Moskova, Sevilla,  Liverpool
 
F GRUBU: Shakhtar Donetsk, Manchester City, Feyenoord
 
G GRUBU: Monaco, Porto, BEŞİKTAŞ, Leipzig
 
H GRUBU: Real Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham

ulusal.com.tr

Etiketler; #beşiktaş
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