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Son dakika: Sözleşmesi feshedildi
Son dakika: Sözleşmesi feshedildi

Son dakika: Burak Yılmaz'ın sözleşmesi feshedildi

Beijing Guoan, Burak Yılmaz ile sözleşmesini fesih etti.

Son dakika: Burak Yılmaz'ın sözleşmesi feshedildi
Trabzonspor'la prensip anlaşmasına varan Burak Yılmaz, kulübü Beijing Guoan ile olan sözleşmesini feshetti.

Burak Yılmaz için ödenecek bonservis ve oyuncunun yıllık ücreti de belli oldu. Bip Spor'a göre; Burak Yılmaz, Trabzonspor'dan yıllık 3.5 milyon euro alacak.

Bonservis için ise Çin ekibine 3.5 milyon euro + 500 bin euro bonus ödenecek.
Etiketler; #burak yılmaz #Beijing Guoan
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