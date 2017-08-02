Beijing Guoan, Burak Yılmaz ile sözleşmesini fesih etti.

Burak Yılmaz için ödenecek bonservis ve oyuncunun yıllık ücreti de belli oldu. Bip Spor'a göre; Burak Yılmaz, Trabzonspor'dan yıllık 3.5 milyon euro alacak.Bonservis için ise Çin ekibine 3.5 milyon euro + 500 bin euro bonus ödenecek.