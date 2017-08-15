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Son dakika: Galatasaray, Arda Turan'ı 1 yıllığına kiraladı iddiasına açıklama

CNN Türk, Galatasaray'ın Arda Turan'ı 1 yıllığına kiraladığını iddia etti. Fakat bu iddiayla ilgili Menajer Ahmet Bulut, "Galatasaray ile anlaşmadık" dedi

Son dakika: Galatasaray, Arda Turan'ı 1 yıllığına kiraladı iddiasına açıklama

CNN Türk, Galatasaray'ın Arda Turan'ı 1 yıllığına kiraladığını iddia etti.

CNN Türk'ün haberi şu şekilde:

Menajer Ahmet Bulut, bugün Arda Turan'ın geleceğini görüşmek üzere Barcelona yetkilileriyle bir araya gelmişti.

Milli futbolcunun Barcelona'dan ayrılış şartlarını konuşmak üzere yapılan görüşmeden olumlu sonuç çıktı.

Galatasaray Arda Turan'ı 1 yıllığına kiraladı.

Elde edilen bilgiye göre Arda Turan, Galatasaray'dan yıllık 5 milyon euro maaş alacak.

Oyuncunun maaşının 3 milyon eurosunu Galatasaray ödeyecek.

MENAJER BULUT'TAN AÇIKLAMA

Menajer Ahmet Bulut, Arda Turan transferi ile ilgili "Galatasaray ile anlaşmadık" dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Galatasaray #Arda Turan
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