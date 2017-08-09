Galatasaray'dam Arda Turan hamlesi
Galatasaray'dam Arda Turan hamlesi
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Son dakika: Galatasaray, Arda Turan için görüşmelere başladı

Galatasaray'da Arda Turan sesleri yüksek çıkmaya başladı

Son dakika: Galatasaray, Arda Turan için görüşmelere başladı

Galatasaray'da Arda Turan sesleri yüksek çıkmaya başladı

Sabah gazetesinin haberine göre, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Barcelona'da forma giyen Arda Turan'ın transferi için menajeri Ahmet Bulut ile görüşme masasına oturdu.

Etiketler; #Arda Turan #Galatasaray
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