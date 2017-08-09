Galatasaray'da Arda Turan sesleri yüksek çıkmaya başladı

Galatasaray'da Arda Turan sesleri yüksek çıkmaya başladı



Sabah gazetesinin haberine göre, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Barcelona'da forma giyen Arda Turan'ın transferi için menajeri Ahmet Bulut ile görüşme masasına oturdu.