Süper Lig’de derbi günü! Galatasaray ile Fenerbahçe, hakem Cüneyt Çakır’ın saat 20.00’de başlangıç düdüğünü çalacağı müthiş maçta, Türk Telekom Stadı’nda üç puan için karşı karşıya gelecek. Peki Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte Galatasaray Fenerbahçe derbisi çıkılması beklenen 11'ler

TÜRK futbolunun iki çınarı Galatasaray ve Fenerbahçe, bugün saat 20.00’de başlayacak derbide kozlarını paylaşacak. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.



Türk Telekom Stadı’nda oynanacak müsabakayı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Tribünlerin tamamen dolması beklenen akşamda, yaklaşık 50 bin Galatasaraylı takımını destekleyecek, 2 bin 400 Fenerbahçeli de kendilerine ayrılan bölümü dolduracak. Ev sahibi Galatasaray, ilk 5 hafta itibarıyla topladığı 8 puanla 7’nci sırada yer alırken, konuk Fenerbahçe ise 10 puanla 2’nci sırada bulunuyor.



390’INCI MAÇ



Galatasaray ve Fenerbahçe, bugünkü mücadele ile 390’ıncı kez rakip olacak. Şimdiki Ülker Stadı’nın bulunduğu “Papazın Çayırı” olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray’ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 110 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe’nin üstünlüğü bulunuyor. Sarı-lacivertliler, geride kalan 389 maçtan 146’sını kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 123 kez galip geldi. İki takım 120 maçta eşitliği bozamadı. 389 müsabakada, Fenerbahçe’nin attığı 535 gole, Galatasaray 485 golle karşılık verdi.



EV SAHİBİNDE SON DURUM



Kendi evinde oynayacağı Fenerbahçe maçında 3 puanı hedefleyen Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş cezaları nedeniyle Fenerbahçe derbisinde de kulübede yer alamayacak. Terim ve yardımcıları, mücadeleyi tribünden takip edebilecek. Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş bugünkü derbi ile cezalarını tamamlayacak. Galatasaray’ın Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçta takımın başında geçen haftalarda olduğu gibi yardımcı antrenör Levent Şahin bulunacak.



Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Younes Belhanda, iki hafta önce oynanan Kasımpaşa maçında aldığı darbe nedeniyle çene kemiğinden sakatlık yaşamıştı. 29 yaşındaki Faslı futbolcu, Fenerbahçe karşısında yüzüne takacağı özel maske ile forma giyebilecek. Antrenmanlarda da yer alan Belhanda, teknik direktör Fatih Terim’in görev vermesi durumunda oynayabilecek. Sakatlığı süren Emre Akbaba ise kadroda olamayacak.



Galatasaray’ın Fenerbahçe maçına Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Seri, Nzonzi, Feghouli, Belhanda (Lemina), Babel, Falcao muhtemel 11’i ile çıkması bekleniyor.



FENERBAHÇE’DE RODRIGUES YOK



Fenerbahçe’de sakatlığı bulunan Garry Rodrigues, yarın eski takımı Galatasaray’a karşı forma giyemeyecek. Rodrigues, sarı-lacivertli takımın geçen hafta MKE Ankaragücü ile yaptığı mücadelenin ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmıştı. Sarı-lacivertli takımla antrenmanlara katılmaya başlayan Hasan Ali Kaldırım ve Mauricio Isla’nın yanı sıra özel program dahilinde çalışmalarını sürdüren Victor Moses’ın da henüz hazır olmadıkları gerekçesiyle Galatasaray mücadelesinde forma giymesi beklenmiyor. Fenerbahçe’de derbi maç öncesi cezalı futbolcu ise bulunmuyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın Galatasaray derbisinde şu 11’e görev vermesi bekleniyor: Altay Bayındır, Ozan Tufan, Zanka, Jailson, Dirar, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Deniz Türüç, Kruse, Tolga Ciğerci ve Vedat Muriç.



Fenerbahçe, Galatasaray ile deplasmanda oynadığı son 4 lig maçında da mağlubiyet yaşamadı. Galatasaray’a karşı dış sahadaki son mağlubiyetini 18 Ekim 2014’te 2-1’lik skorla yaşayan sarı-lacivertli takım, daha sonra rakibiyle Türk Telekom Stadı’nda yaptığı 4 müsabakada 1 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.



ALİ KOÇ’UN CEZASI KALDIRILDI



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’a verdiği 30 günlük hak mahrumiyeti cezasını kaldırdı. TFF’den yapılan açıklamada, sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK’nın Ali Koç’a verdiği 30 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin lira para cezasının tahkim kurulu tarafından kaldırıldığı bildirildi. Ali Koç, bugünkü derbide protokol tribününde yer alabilecek.