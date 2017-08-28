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Son dakika: Gözaltına alınan eski milli kaleci Ömer Çatkıç tutuklandı

Gözaltına alınan eski milli kaleci Ömer Çatkıç tutuklandı.

Son dakika: Gözaltına alınan eski milli kaleci Ömer Çatkıç tutuklandı

Eski milli kaleci Ömer Çatkıç geçtiğimiz hafta FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul Organize Suçlarla mücadele ekipleri tarafından evinde gözaltına alınmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Çatkıç buradaki işlemleri tamamlandıktan sonra Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.  

Gözaltına alınan eski milli kaleci Ömer Çatkıç tutuklandı.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #bylock #fetö #ömer çatkıç #çağlayan #istanbul adalet sarayı
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