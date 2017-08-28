Eski milli kaleci Ömer Çatkıç geçtiğimiz hafta FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul Organize Suçlarla mücadele ekipleri tarafından evinde gözaltına alınmıştı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Çatkıç buradaki işlemleri tamamlandıktan sonra Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Gözaltına alınan eski milli kaleci Ömer Çatkıç tutuklandı.
Gözaltına alınan eski milli kaleci Ömer Çatkıç tutuklandı.
Eski milli kaleci Ömer Çatkıç geçtiğimiz hafta FETÖ soruşturması kapsamında İstanbul Organize Suçlarla mücadele ekipleri tarafından evinde gözaltına alınmıştı.
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