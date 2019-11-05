Son dakika haberleri! Real Madrid Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Şampiyonlar Ligi A grubu)

Geride kalan 3 haftanın ardından 1 puan ile son sırada yer alan temsilcimiz bundan sonraki son üç maçında puan veya puanlar almak zorunda. En kötü ihtimalle UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmek için Galatasaray'ın rakibi Club Brugge'u sahasında yenmesi şart. Peki Real Madrid-Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

REAL MADRİD-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Real Madrid-Galatasaray maçı 6 Kasım Çarşamba akşamı 23:00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak

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