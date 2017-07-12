YENİ sezon hazırlıklarını sürdürdükleri Macaristan’da açıklamalarda bulunan Trabzonsporlu Olcay Şahan, atrenmanları değerlendirirken, "Son yıllarda gördüğüm en yüksek tempo" dedi.

Trabzonspor’da oynadığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Olcay Şahan, kampta çalışmaların çok yoğun geçtiğini belirtti, "Hedeflerin varsa buna katlanacaksın. Bizler de hep birlikte katlanıyoruz. Tempo yüksek olduğu için biraz ağrım var ama iyiyim" diye konuştu. Takımdaki bütün arkadaşlarına yardım etmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Olcay Şahan, şöyle devam etti:



"YUSUF TÜRKİYE'NİN EN YETENEKLİ FUTBOLCUSU"



"Biz bir aileyiz. Önemli olan birlikte olmamız. Sonuçta ben bu takımın ağabeyiyim. Biz bir bütünüz ve takım arkadaşlarımın hepsine yardım etmek isterim. Eğer bir takıma tecrübeli biri geliyorsa gençlere yol açması lazım."



Olcay Şahan, takım arkadaşı Yusuf Yazıcı konusundaki soru üzerine şöyle dedi:



"Yusuf'la ağabey kardeş gibiyiz. Şu anda Türkiye'nin en yetenekli futbolcusu. Arda Turan gibi Avrupa'da en üst düzey takımlarda oynayabilir. Zaten büyük bir takımda oynuyor. Trabzon hariç büyük takımda oynar mı onu düşünmüyorum. Trabzonspor’dan ayrılırsa Avrupa’da çok büyük kulüplerde olacak."



"17 HAFTA ÜST ÜSTE KAZANMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"



Geçen sezonun ikinci yarısının kendileri adına çok önemli geçtiğine işaret eden Olcay Şahan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Sezonun ikinci yarısı çok iyi geçti. Herkes son 5 haftayı eleştiriyor ama ben eleştirmiyorum. Çünkü yeni ve bütünleşen bir takım vardı. 10 hafta hiç kaybetmedik. Ama tabii ki çıtayı yükseltip son 5 hafta yorulunca eleştiriler aldık. Fakat şimdi çalışıp o eleştirileri tekrar almamak için uğraşacağız. 17 hafta üst üste kazanmak için çalışacağız."



"BU SEZON HERKES ÇOK FARKLI BİR TRABZONSPOR İZLEYECEK"



Performansını değerlendirirken geçen sene Trabzonspor'da 1 gol ve 7 asistle oynadığını hatırlatan Olcay Şahan, “Bence kötü değildi. Bu sezon forma sayım kadar gol ve asist yapmak istiyorum" dedi. Süper Lig kurasını da değerlendiren Olcay Şahan, açıklamasına söyle devam etti:



"Her takıma karşı 2 kere oynayacaksın ve kendi yerini kendin belirleyeceksin. Ben ilk 5 haftaya değil, ilk maçımız olan Konyaspor karşılaşmasına bakıyorum. O maçta seyircilerimizin desteğiyle lige 3 puanla başlamak istiyoruz. Bu sezon herkes çok farklı bir Trabzonspor izleyecek."



"FUTBOLU TRABZONSPOR’DA BIRAKMAK İSTİYORUM”



Futbol kariyerini Trabzonspor'da noktalamak istediğinin altını çizen Olcay Şahan, son olarak şunları söyledi:



"Trabzon'a gelmeden önce insanlar bana burayla ilgili iyi şeyler söylemedi ama ben gelmek istedim. Ve çok mutluyum. Futbolu Trabzon'da bırakmayı düşünüyorum. Ersun hocayla çalışmaya devam ettiğim sürece uzun süre oynayacağımı düşünüyorum."