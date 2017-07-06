Meteorolojiden 'orman yangını' uyarısı
Meteorolojiden 'orman yangını' uyarısı
Öldürüldüler... Az önce açıklandı
Öldürüldüler... Az önce açıklandı
Eski Adalet Bakanı hayatını kaybetti!
Eski Adalet Bakanı hayatını kaybetti!
Tillerson Türkiye'yi ziyaret edecek
Tillerson Türkiye'yi ziyaret edecek

Spor Atiker Konyaspor'da 95'inci yıl coşkusu

ATİKER Konyaspor'un kuruluşunun 95'nci yıldönümü, coşkuyla kutlandı. Pop müzik sanatçısı Burcu Güneş'in sahneye çıktığı kutlamalarda futbolcular üstü açık otobüsle tarihinde ilk kez aldıkları Ziraat Türkiye Kupası ile şehir turu attı.

Spor Atiker Konyaspor'da 95'inci yıl coşkusu

Atiker Konyaspor kulübü, 95'nci kuruluş yıldönümünü Kılıçarslan Meydanı'nda taraftarlarla birlikte kutladı. Binlerce vatandaşın katıldığı etkinlikte pop müzik sanatçısı Burcu Güneş de sahneye çıktı.

Güneş, Konyaspor için besteleği 'Konyaspor geliyor bak' şarkısı ile başladığı performansına sevilen parçalarıyla devam etti. Konser sırasında yeşil beyazlı futbolcular, üstü açık otobüsle alana geldi. Futbolcular, tarihlerinde ilk kez aldıkları Ziraat Türkiye Kupası ile taraftarları selamladı.

KONYASPOR TARİHİNİ YENİDEN YAZDIK

Konser sonrası yönetim kurulu üyeleri ve futbolcularla birlikte sahneye çıkan Başkan Ahmet Şan, şunları söyledi:

"Hatiraya bakalım. Harita yalan söyler mi? En büyük il Konya. Şampiyon Konya. İnancın zaferi. 2011 yılında o zaman denildi ki; yıldız yok, işte bizim yıldızlarımız. Aramızdan ayrılan 6 arkadaşımız var.

Onların yerine gelen arkadaşlarımız var. Yarın akşam da bir başka arkadaşımız aramızda olacak. Türkiye'nin yetiştirdiği en değerli hocalardan Mustafa Hoca aramızda. O ve sizinle beraber daha büyük başarılara yürüyeceğiz. Sizinlile birlikte biz Konyaspor tarihini yeniden yazdık. Bugün 95'inci yıl dönümümüz. İnşallah bu sezon hayırlısıyla başarılı bir şekilde devam eder."


Kaynak: DHA
Etiketler; #konyaspor #yıldonümü #burcu güneş #ziraat türkiye kupası
banner863
Önceki Haber
PKK yandaşları Alman gazeteciyi darbetti
Sonraki Haber
FETÖ’den yeni şifreli programa Twitter kalkanı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.