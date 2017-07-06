ATİKER Konyaspor'un kuruluşunun 95'nci yıldönümü, coşkuyla kutlandı. Pop müzik sanatçısı Burcu Güneş'in sahneye çıktığı kutlamalarda futbolcular üstü açık otobüsle tarihinde ilk kez aldıkları Ziraat Türkiye Kupası ile şehir turu attı.

Atiker Konyaspor kulübü, 95'nci kuruluş yıldönümünü Kılıçarslan Meydanı'nda taraftarlarla birlikte kutladı. Binlerce vatandaşın katıldığı etkinlikte pop müzik sanatçısı Burcu Güneş de sahneye çıktı.



Güneş, Konyaspor için besteleği 'Konyaspor geliyor bak' şarkısı ile başladığı performansına sevilen parçalarıyla devam etti. Konser sırasında yeşil beyazlı futbolcular, üstü açık otobüsle alana geldi. Futbolcular, tarihlerinde ilk kez aldıkları Ziraat Türkiye Kupası ile taraftarları selamladı.



KONYASPOR TARİHİNİ YENİDEN YAZDIK



Konser sonrası yönetim kurulu üyeleri ve futbolcularla birlikte sahneye çıkan Başkan Ahmet Şan, şunları söyledi:



"Hatiraya bakalım. Harita yalan söyler mi? En büyük il Konya. Şampiyon Konya. İnancın zaferi. 2011 yılında o zaman denildi ki; yıldız yok, işte bizim yıldızlarımız. Aramızdan ayrılan 6 arkadaşımız var.



Onların yerine gelen arkadaşlarımız var. Yarın akşam da bir başka arkadaşımız aramızda olacak. Türkiye'nin yetiştirdiği en değerli hocalardan Mustafa Hoca aramızda. O ve sizinle beraber daha büyük başarılara yürüyeceğiz. Sizinlile birlikte biz Konyaspor tarihini yeniden yazdık. Bugün 95'inci yıl dönümümüz. İnşallah bu sezon hayırlısıyla başarılı bir şekilde devam eder."