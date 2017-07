"Spor sayesinde psikolojiniz tamamen düzeliyor. Kendinizi toplumdan bir birey olarak görebiliyorsunuz"

2016 Rio Paralimpik Oyunları'ndan görme engelli kadınlar judoda 48 kiloda bronz madalyanın sahibi olan Ecem Taşın, spor sayesinde engellerini kolaylıkla aştığını söyledi.

Ecem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engelinin sonradan meydana geldiğini belirterek, "Rahatsızlığım 18 yaşında başladı ve ilerledi. 22 yaşından sonra ise hiç görmemeye başladım. Hücrelerimde varmış, sonradan kendini göstermeye başladı." dedi.

Küçük yaşta başladığı atletizm branşıyla spora giriş yaptığını vurgulayan Ecem, "Sonra satranç sporuyla ilgilendim. Savunma sanatıyla uğraşmak istiyordum. Judoyla tanıştım ve felsefesini gerçekten çok sevdim. Çok emek verdim ve sonunda hayallerimi süsleyen olimpiyat madalyasına kavuştum." ifadelerini kullandı.

Sporun maddiyatın yanı sıra manevi olarak sporculara önemli katkılar sağladığının altını çizen milli sporcu, "Spor demek öz güven demek. Spor sonrasında öz güvenim fazlasıyla yerine geldi. Özellikle judoya başladıktan ve kendimi savunmayı öğrendikten sonra çok daha iyi hissediyorum. Artık istediğim yere gidebiliyor, istediğim şeyleri yapabiliyorum. Bunun bilincinde olmak bile tarifsiz bir his." diye konuştu.



"Evde durmak insana hiçbir şey katmaz"

Ecem Taşın, sporun engelli veya engeli olmayan her insanın hayatında olması gerektiğini vurgulayarak, "Spor sayesinde psikolojiniz tamamen düzeliyor. Kendinizi toplumdan bir birey olarak görebiliyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Sporun insan hayatına öncelikle disiplini soktuğunun altını çizen milli judocu, şöyle devam etti:

"Engelleri aşabilmenin en kolay ve en etkili yolu spor yapmak. Evde durmak insana hiçbir şey katmaz. Spor sayesinde disiplinli oluyorsunuz, bu da sosyal hayatınıza bile katkı sağlıyor. Öncelikle hedefe odaklı olmanız lazım. Yaptığınız işi ciddiye almanız ve kendinize yeni hedefler koymanız gerekiyor. Hedefi belirleyip, bunun üzerine çalışmayı da ekleyince, hedefe doğru emin adımlarla gidiyorsunuz. Hedef belirlemek, bir sporcunun olmazsa olmazıdır. Hedefsiz spor olmaz, başarı yakalanmaz."

Engelli insanlarda kilit noktanın aileler olduğunu aktaran Ecem, "Benim ailem hiçbir zaman beni eve kapatmadı. Görmüyor olabilirim, engelim olabilir ama ben de sonuçta bir bireyim. Ben, nasıl ki engelimi sporla aştıysam, tüm engelli arkadaşlarım da aynı şekilde aşabilir. Her aile çocuklarıyla gurur duymak ister. Ailem de hep benimle gurur duydu ama olimpiyat madalyasından sonra daha da gururlandıklarına eminim. Her zaman arkamdalardı ve destek oldular. Etrafımdaki insanlar konusunda da kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü bilinçli ve engelli bir bireye nasıl davranmaları gerektiğini biliyorlardı." değerlendirmesinde bulundu.



Hedef 2020'de altın madalya

2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda kazandığı bronz madalyanın kendisini ve yakın çevresini çok mutlu ettiğini dile getiren Ecem Taşın, "Şimdi önümüzde Avrupa ve dünya şampiyonaları var. Benim ilk hedefim 2020 olimpiyatlarında madalyanın rengini altına çevirmek." dedi.

Avrupa ve dünya şampiyonalarını birer basamak olarak gördüğünü kaydeden Ecem, "Yaşım henüz genç ve başarmak istediğim çok şey var. Bunun yolunun da çok çalışmaktan geçtiğini biliyorum. Yılmadan çalışarak, hedeflerime ulaşmak için elimden gelenin fazlasını vermeye hazırım." şeklinde görüş belirtti.