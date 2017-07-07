Fenerbahçe'de basın önünde imza atan futbolculardan biri de Nabil Dirar oldu.

Yeni transfer Nabil Dirar hakkında övgü dolu sözler sarf eden Asbaşkan Önder Fırat, " Nabil Dirar gibi kaliteli ve yıldız bir oyuncu kazanmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kendisi aynı zamanda mücadeleci ve savaşçı bir futbolcu. Şahsım ve kulübüm adın hoş geldin diyorum. Hayırlı olsun. İnşallah çok şampiyonluklar yaşayacağız" dedi.



Nabil Dirar ise Fenerbahçe'ye şampiyonluklar ve kupalara kazanmak için geldiğini söyledi. Dirar, "Öncelikle değerli yöneticimize söylediği güzel sözler için teşekkür ediyorum. Umarım bu kulübü destekleyen insanları hayal kırıklığına uğratmam. Buraya kupalar ve şampiyonluklar kazanmak için geldim. Umuyorum takıma kaktı sağlarım. Artık kariyerimin sonlarına doğru geliyorum. Kariyerimi burada bitirmek benim için keyifli olacak. İyi işler yapıp burada kariyerimi güzel bir şekilde bitirmeyi umuyorum. İyi işler yaparak başarılar kazanıp taraftarlar beni unutmaz" dedi.



Fenerbahçe'nin, Monaco ile oynadığı Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı hakkındaki görüşleri de sorulan yıldız oyuncu, "Biz o gün karşımız iyi bir takım bulduk. Daha güçlü bir takım olduğunu biliyorduk ama maçın sonunda başarılı olan bizdik. Futbol böyle bir oyundur. Esasında Fenerbahçe o turu ilk maçta kaçırdı" yorumu yaptı.



"BEK OYNAMAYI SEVİYORUM AMA HOCAM NEREDE GÖREV VERİRSE ORADA OYNARIM"



Şu an için bek ve defans mevkiinde daha iyi olduğunu ifade eden başarılı futbolcu, "Şu anda benim tercihim bek pozisyonu ve defans pozisyonunda da oynamayı seviyorum. Geçen sezon sağ kanat başladım ama sakatlıktan sonra bek pozisyonunda oyandım. Oradan sonra bek oynamaya devam ettim. Önemli olan hocamızın benim nerde oynamama karara vermesidir. Ben burada takıma katkı sağlamak için buradayım" şeklinde konuştu.



"HASAN ŞAŞ ZİHNİMDE KALAN OYUNCU"



Türkiye Ligi'ni geçmiş dönemde takip ettiğini söyleyen Dirar, Türk futbolculardan Hasan Şaş'ın stilini çok beğendiğini de sözlerini ekledi.