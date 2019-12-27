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Spor Toto Türkiye Tenis Ligi şampiyonluğunu hangi takım kazandı?

Spor Toto Türkiye Tenis Ligi'nin kadınlar şampiyonluğuna ulaşan takım ENKA oldu.

SPOR 27.12.2019, 09:50
Spor Toto Türkiye Tenis Ligi şampiyonluğunu hangi takım kazandı?

ENKA Spor Kulübünün ev sahipliği yaptığı organizasyonun kadınlar finalinde ENKA ile TED takımları karşı karşıya geldi.

İki tekler, iki de çiftler maçının yapıldığı final organizasyonu 2-2 eşitlikle tamamlanırken, oyun averajıyla TED'e üstünlük sağlayan ENKA, şampiyonluğa ulaştı.

Ligde erkekler finali yarın yine ENKA ile TED takımları arasında oynanacak.

Kaynak: AA
#spor toto türkiye tenis lig #Şampiyon #ENKA #kadınlar
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