Spor Toto Türkiye Tenis Ligi şampiyonluğunu hangi takım kazandı?
Spor Toto Türkiye Tenis Ligi'nin kadınlar şampiyonluğuna ulaşan takım ENKA oldu.
SPOR 27.12.2019, 09:50
ENKA Spor Kulübünün ev sahipliği yaptığı organizasyonun kadınlar finalinde ENKA ile TED takımları karşı karşıya geldi.
İki tekler, iki de çiftler maçının yapıldığı final organizasyonu 2-2 eşitlikle tamamlanırken, oyun averajıyla TED'e üstünlük sağlayan ENKA, şampiyonluğa ulaştı.
Ligde erkekler finali yarın yine ENKA ile TED takımları arasında oynanacak.
Kaynak: AA
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