Şampiyona için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'ndeki (DPÜ) olimpik yüzme havuzunda açılış seremonisi düzenlendi.

TSSF Başkanı Şahin Özen, burada yaptığı konuşmada, şampiyonaya 25 kulüpten 22 erkek ve 10 kadın takımının katıldığını söyledi.

Şampiyonanın sporcu seçme açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Özen, "2018 ve 2019 sezonunda sualtı hokeyinde Türkiye, büyük başarılar sağladı. Bu başarılarda genç sporculara ve altyapıya verilen önemin çok önemli olduğunu yaşayarak görüyoruz. Bu nedenle biz, 19 yaş altında bundan sonra da Türkiye şampiyonaları düzenlemeyi federasyon olarak kabul ettik ve şampiyonalar düzenlemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ise üniversite olarak Sualtı Hokeyi 19 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Çanakkale ve Kocaeli'den 400'e yakın sporcunun katıldığı şampiyonada, 25 hakem görev alıyor.

Şampiyona, 22 Aralık Pazar günü sona erecek.