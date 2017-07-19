Su sporlarında, 23 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası Avustralya'da devam ediyor. Türkiye, grup etabındaki 9 maçını da kazanarak, çeyrek finale yükseldi.
Son dünya şampiyonu Türkiye, Hobart kentinde 14 Temmuz'da başlayan şampiyonada, Arjantin, Avustralya, Kanada, Kolombiya, Fransa, İngiltere, Yeni Zellanda, ABD ve Rusya'yı mağlup ederek, yenilgi almadan çeyrek finale yükselen tek takım oldu.
Milli Takım, çeyrek finalde yarın Arjantin ile karşılaşacak.
23 Yaş Altı Milli Takımı, 2015 yılında İspanya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda birinci olmuştu.
Türk Milli Takımı, 23 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda 9 maçı da kazanarak çeyrek finale kaldı.
Su sporlarında, 23 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası Avustralya'da devam ediyor. Türkiye, grup etabındaki 9 maçını da kazanarak, çeyrek finale yükseldi.
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