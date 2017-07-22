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Sualtı hokeyinde dünya şampiyonluğu

Türkiye 23 Yaş Altı Sualtı Hokeyi Milli Takımı, ikinci kez dünya şampiyonu oldu.

Sualtı hokeyinde dünya şampiyonluğu

Avustralya'nın Hobart kentinde düzenlenen organizasyonda Türkiye, finalde Fransa'yı 3-1 yenerek namağlup dünya şampiyonluğuna ulaştı. Şampiyonayı Fransa ikinci, Kolombiya ise üçüncü sırada bitirdi.

Türkiye, 10 ülkenin mücadele ettiği şampiyonada grup etabını lider bitirmiş, çeyrek finalde Arjantin'i 12-0, yarı finalde de Kolombiya'yı 2-0 mağlup etmişti.

23 Yaş Altı Milli Takımı, 2015 yılında İspanya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda da birincilik kupasını kazanma başarısı göstermişti.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Şahin Özen, yaptığı açıklamada, çok mutlu olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Milli sporcularımız ve antrenörlerimiz, Türkiye'nin gücünü tüm dünyaya tekrar gösterdi. Haklı bir gururu bize, sualtı topluluğu üyelerimize ve ülkemize yaşattılar. Onlarla ne kadar gurur duysak azdır. Son şampiyonluk kupasıyla Avustralya'ya gelmiştik. Hepimiz ülkemize tekrar şampiyonluk kupasıyla döneceğimize inanıyorduk ve öyle de oldu. Milli sporcularımızın hepsinin gözlerinden öpüyor, tüm kalbimle onları kutluyorum. Onlar bu spora yüreklerini koydular ve ülkemizi dünya markası haline getirdiler. Kendileriyle ne kadar gurur duysak azdır."


Kaynak: AA
Etiketler; #türkiye #ualtı Hokeyi Milli Takımı
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