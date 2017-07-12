Beşiktaşlı efsane futbolcu Şükrü Gülesin vefatının 40. yılında Emirgan Mezarlığı'ndaki kabri anıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten, Kulüp Koordinatörü Levent Çifter'in katıldığı törene Gülesin ailesi, yakınlar ve siyah-beyazlı yönetim kurulu üyeleri yer aldı.





Başkan Fikret Orman da anma törenine katılamadığı için çiçek gönderdiği görüldü.