Beşiktaş Jmnastik Kulübü'nün Onursal Başkanı Süleyman Seba, ölümünün 3'üncü yılında mezarı başında anıldı.
Anma törenine Seba ailesi, kulüp yönetcileri ve siyah beyazlı takıma gönül veren çok sayıda taraftar katıldı.
Törende duygu dolu anlar yaşandı. Sevenleri, efsane başkan Süleyman Seba'yı Ulusal Kanal' anlattı.
Anma töreni okunan dualarla sona erdi.
Daha sonra Beşiktaşlı yöneticiler, Galatasaray Kulübü Kurucusu Ali Sami Yen'in kabrini de ziyaret etti.
HABER: MESUT TÖRÜN - KAMERA: BÜLENT ÜNAL
ulusal.com.tr
Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba, ölümünün 3'üncü yılında düzenlenen törenle anıldı. Seba'nın kabri başında dualar okuyan siyah-beyazlılar daha sonra Galatasaray Kulübünün kurucusu ve ilk başkanı olan Ali Sami Yen'in kabrini ziyaret etti.
Beşiktaş Jmnastik Kulübü'nün Onursal Başkanı Süleyman Seba, ölümünün 3'üncü yılında mezarı başında anıldı.
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