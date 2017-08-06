Beşiktaş ile Konyaspor arasında bu akşam Samsun'da oynanan Süper Kupa maçına Beşiktaşlı taraftarların taşıdığı 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa' pankartı alınmadı.

Turkcell'in sponsorluğunda, bu yıl 11. kez düzenlenen Süper Kupa'da Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Atiker Konyaspor, kupanın sahibi oldu.İlk yarı Konyaspor'un üstünlüğü ile bittiMücadelede Atiker Konyaspor, Beşiktaş karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.14. dakikada ceza sahasının hemen dışında rakibinden topu kapan Cenk Tosun, kaleyi görür görmez sert vurdu. Kaleci Serkan Kırıntılı, güçlükle topu taça çeldi.26. dakikada ceza sahasında topla buluşan Babel'in pasında Cenk Tosun, yerden sert vurdu. Kaleci Serkan Kırıntılı çizgi üzerinde topu bloke etti.33. dakikada Atiker Konyaspor 1-0 öne geçti. Fofana'nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Traore, plase bir vuruşla öne açılan kaleci Fabricio'nun üstünden meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1.41. dakikada Atiba'nın pasında topla buluşan Babel, çalımlarla ceza sahasının içine girer girmez sert vurdu. Atiker Konyaspor savunmasından seken top kornere gitti.İlk yarı Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile bitti.Beşiktaş 78. dakikada Cenk Tosunun golüyle beraberliği yakaladı.Atiker Konyaspor 90. dakika bulduğu penaltıyla tekrar üstünlüğü sağladı ve kupanın sahibi oldu.İzmir Marşı’na işaret edilen pankartın emniyet güçleri tarafından stada alınmadığı ileri sürüldü. Taraftarların tepkileri sonrası açıklama yapan emniyet görevlileri, pankart için 48 saat önceden izin alınması gerektiğini ileri sürerek pankartı almadı.Olaya Beşiktaş taraftarları sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.