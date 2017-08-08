Beşiktaş ve Konyaspor arasında oynanan Süper Kupa maçındaki olaylarla ilgili soruşturma sürüyor. Sahaya girdiği tespit edilen 8 kişiye idari para cezası kesildi.

Süper Kupa maçındaki olaylar mercek altında... Kamera kayıtları incelendi, sahaya giren 8 kişiye para cezası kesildi...



Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında oynanan Turkcell Süper Kupa maçına ilişkin soruşturma devam ediyor.



İçişleri Bakanlığınca, sahaya bıçak atılmasını ve sahaya inen taraftarları araştırmak üzere müfettiş görevlendirilmişti. Mülkiye müfettişlerinin Samsun'daki çalışmaları başladı. Jandama ve polis müfettiflerinin de kente gitmesi bekleniyor.



Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca resen başlatılan soruşmada ise 6222 sayılı kanuna muhalefet ve görev ihlali gibi suçlar ele alındı.



Maç esnasında sahaya giren ve kimlikleri tespit edilen 8 kişiye idari para cezası uygulandı, ayrıca bu kişilere adli işlem yapıldı.



Soruşturma kapsamında Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda kullanılan 400 kamera incelemeye alınırken, olaylara karışan taraftarların kimlik tespitinin yapılması planlanıyor.





ulusal.com.tr