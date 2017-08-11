Süper Lig'de 2017-2018 sezonu başlıyor. Sporda şiddet tartışmalarıyla beraber yeni sezon için ilk düdük bu akşam çalacak. Yeni sezonun açılış maçı İstanbul'da olacak. Başakşehir kendi evinde Bursaspor'u ağırlayacak. Saatler 21.45'i gösterdiğinde sporseverlerin lig hasreti bitecek.

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Futbolseverlerin lig hasreti sona eriyor. Süper Lig'de, 2017-2018 sezonu başlıyor.



68 günlük ara sona erdi. Gençlerbirliği Kulübünün merhum başkanı İlhan Cavcav'ın adının verildiği yeni sezon bugün başlayacak.



3 Haziran 2017'de Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla tamamlanan 2016-2017 sezonunun ardından ara verilen Süper Lig'de, 60. sezonun perdesi açılacak.



Yeni sezonun ilk maçı İstanbul'da yapılacak. İlk düdük Medipol Başakşehir-Bursaspor maçında çalınacak.



Türkiye'nin 12 ilinden 18 takım, 283 gün sürecek toplam 306 maçlık sezonda, hedeflerine ulaşmaya çalışacak.



Süper Lig'de 2017-2018 sezonu 24 Aralık'ta devre arası tatiline girecek. İkinci yarı 19 Ocak 2018'de başlayacak ve sezon 20 Mayıs 2018'de tamamlanacak.





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