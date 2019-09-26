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Süper Lig'de 6. haftanın perdesi açılıyo

Süper Lig'de 6. haftanın perdesi yarın Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor arasında yapılacak mücadeleyle başlayacak.

Süper Lig'de 6. haftanın perdesi açılıyo

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Ligde altıncı haftanın programı şu şekilde:

Yarın:
20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)
28 Eylül Cumartesi:

15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa (Denizli Atatürk)

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Bahçeşehir Okulları)

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)

29 Eylül Pazar:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Eryaman)

16.30 Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Antalya)

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park)

30 Eylül Pazartesi:

20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe (Kalyon)


Kaynak: AA
Etiketler; #süper lig #Medipol Başakşehir #Çaykur Rizespor #fikstür
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