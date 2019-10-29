Süper Lig'de görünüm
Süper Ligin 9. haftası oynanan tek maçla tamamlandı. Aytemiz Alanyaspor, 18 puanla liderliğini sürdürdü.
Süper Lig'in 9. haftası oynanan tek karşılaşmayla sona erdi.
Haftanın son karşılaşmasında Medipol Başakşehir ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı.
Deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kalan Aytemiz Alanyaspor, liderliğini sürdürdü.
Haftanın sonuçları
Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü: 2-0
Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor: 2-1
Gaziantep Futbol Kulübü-Aytemiz Alanyaspor: 1-1
Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor: 5-1
BtcTurk Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 4-0
Göztepe-Kasımpaşa: 1-4
Gençlerbirliği-Yukatel Denizlispor: 0-2
Beşiktaş-Galatasaray: 1-0
Medipol Başakşehir-Trabzonspor: 2-2
10. haftanın programı
Ligde 10. haftanın maç programı şöyle:
1 Kasım Cuma:
20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom)
2 Kasım Cumartesi:
15.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği (Konya Büyükşehir Belediye)
17.30 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)
17.30 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)
20.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)
3 Kasım Pazar:
14.00 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor (Denizli Atatürk)
16.30 Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
4 Kasım Pazartesi:
20.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep Futbol Kulübü (Eryaman)
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